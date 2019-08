Telefoni bollenti, dirigenti a lavoro per sistemare le ultime operazioni. Poco più di due settimane alla fine del mercato, vediamo - squadra per squadra - cosa devono ancora mettere a posto.I rossoblù sono tra le squadre che si sono mosse maggiormente e che destano maggior interesse. L'esperienza di Zapata e Schone, il talento di Saponara e la gioventù di Pinamonti sono ingredienti interessanti per il nuovo maestro Andreazzoli.Inutile dirlo, la situazione è la stessa da mesi: in casa nerazzurra manca un attaccante. Risolta parzialmente l'emergenza con l'arrivo di Lukaku,. I nerazzurri guardano poi al centrocampo: dopo i colpi Sensi e Barella, Marotta proverà negli ultimi giorni a chiudere un affare last-minute.. Da valutare, infine, la situazione fascia sinistra: ad ora non c'è necessità, ma l'addio di Dalbert potrebbe portare qualche intervento: piace Biraghi. In uscita,. L'argentino spinge per la Juve, il club per Napoli o Roma. Al momento, solo uno scambio con Dybala potrebbe cambiare la situazione.In casa Juve, mancano...le cessioni.. Perin è il più vicino, il resto è un rebus intrigato da risolvere. In difesa sembra Rugani l'unico con le valigie in mano. A centrocampo, Khedira si avvicina sempre di più alla permanenza, motivo per cui sarà Matuidi il sacrificato.. Si complica la cessione della Joya: dopo la chiusura del mercato inglese, rimangono solamente le piste Psg e Inter (in caso di scambio con Icardi).Tutto dipende dal futuro di Milinkovic: il mercato della Lazio è stato inevitabilmente legato a quello della sua stella per tutta l'estate. La permanenza del serbo, Inter e Psg (defilato) permettendo, è sempre più vicina.Tornato in Serie A dopo sette anni, il Lecce sembra avere una rosa ancora piuttosto incompleta. Dopo Lapadula, l'attacco è stato recentemente sistemato grazie a Farias, ma il patron Sticchi Damiani cerca un ultimo grande colpo:Non guasterebbero anche un paio di colpi a centrocampo, ma in questo momento non ci sono nomi concreti. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com