Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Oggi il focus è sulla Lazio, il cui mercato può rilanciarla oltre i livelli toccati negli ultimi anni.



La chiave per la squadra di Claudio Lotito è ovviamente la permanenza di Sergej Milinkovic-Savic, che con Immobile è uno degli elementi della rosa in grado di vincere da solo le partite. Ora però è una squadra che si è perfezionata e con un'età che può dare risultati. Infine c'è Correa, che se riuscisse a crescere (anche in quota gol) porterebbe la Lazio direttamente alle spalle della Juventus, al pari di Inter e Napoli.