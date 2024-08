Getty Images

Serie A, duello Inter-Juve per lo scudetto: bianconeri campioni a quota 4.50

22 minuti fa

Buona la prima per la Juventus e l’Atalanta, che si impongono nei posticipi del lunedì approfittando così anche dei passi falsi delle altre big. I primi 90 minuti non bastano di certo per ridimensionare o esaltare le ambizioni delle protagoniste del campionato italiano, ma sulla lavagna scommesse le quote scudetto Serie A hanno subìto le prime piccole oscillazioni.



Il duello per lo scudetto vede l’Inter vincente a 1.70 e la Juventus a 4.50, con le altre che per ora restano a distanza seppur pronte a gettarsi nella mischia. Milan e Napoli in particolare condividono il terzo gradino sul podio dei pronostici, con i campani che contro il Verona hanno palesato parecchie questioni da risolvere al punto che la quota per il titolo degli azzurri è salita, come per il Milan, a 7.50. Conte è stato chiamato anche per affrontare a muso duro queste situazioni e la presenza dell’ex ct azzurro sulla panchina napoletana è decisiva per gli analisti.



Atalanta a 15.00 e Lazio e 40.00 restano molto distanti, così come la Roma, alle prese con la questione Dybala e con la convinzione che senza l’argentino è tutta un’altra musica. I giallorossi si giocano campioni d’Italia a 25.00.