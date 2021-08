Ci siamo, l'attesa è (quasi) finita.. Un via aspettato a lungo, in un'estate dolcissima tra Europei ed Olimpiadi. Ma ora si torna in campo, si torna a fare sul serio in campionato.Ufficializzati i colpi Dumfries e Dzeko, i nerazzurri aspettano ora un nuovo attaccante. Perché Marotta non intende fermarsi al bosniaco, ma vuole regalare a Inzaghi una duplice arma per sostituire Lukaku. L'obiettivo numero uno resta, ma la richiesta dell'Atalanta (40 milioni) è al momento troppo alta. L'alternativa principale risponde al nome di, con Kean e Keita sullo sfondo. Sul fronte uscite, l'Empoli continua a spingere per Pinamonti. Si cercano le offerte giuste, invece, per Vidal e Lazaro.Centrocampista cercasi: l'infortunio di Kessie ha accelerato la ricerca di un rinforzo in mezzo al campo. Sempre più vicino il colpo, partito in panchina ieri nella sfida contro il Marsiglia: il Milan ha già un accordo col Bordeaux sulla base di 10 milioni di euro bonus compresi, in settimana il giocatore è atteso a Milano. Servirà, poi, lavorare sulla fascia destra, sull'attacco e sulle uscite: il nome caldo resta quello di. Dopo la missione Abraham, Tiago Pinto è tornato in Italia e potrà così ripartire la trattativa con la Roma, che continua a chiedere un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Ancora tiepide, invece, le opzioni per la trequarti: ripresi i contatti con, difficile arrivare a Ziyech e Ilicic. Sul fronte uscite non c'è accordo col Getafe per Castillejo. In stand-by la questione Conti, fuori però dai piani tecnici di Pioli.Il mercato della Dea ruota tutto, inevitabilmente, attorno a Duvan Zapata. L'interesse dell'Inter è una minaccia che può stravolgere rosa e strategie dei bergamaschi. Gasperini aspetta anche un rinforzo sulla fascia, dove piacciono, e magari in mezzo: occhi sudell'AZ.Può essere, finalmente, la tanto attesa settimana di. E' in programma nelle prossime ore un nuovo, ennesimo, faccia a faccia tra i bianconeri e la dirigenza del Sassuolo. Da Torino hanno aperto al prestito biennale, ma continuano a chiedere l'obbligo di riscatto solo in caso di qualificazione in Champions. Intesa sulle cifre, c'è ancora da sciogliere il nodo formula. Dalle uscite, e in particolare dal futuro di Ramsey, dipende invece il possibile ritorno di, ormai scaricato dal Barcellona.Sessione sin qui ferma per i partenopei, che tra le più grandi priorità hanno una conferma, il rinnovo di Insigne. In difesa serve un terzino sinistro, il preferito restadel Villarreal. Al centro può tornare, specie se l'Olympiacos dovesse fare sul serio per Manolas. Spalletti aspetta poi un rinforzo a centrocampo: il nome nuovo èdel Lille, restano in piedi le ipotesi Bakayoko e Berge.La priorità, mai come in questo caso, è sfoltire. Biancocelesti ancora prigionieri dell'indice di liquidità, un parametro che al momento non permette a Lotito di ufficializzare alcuni nuovi acquisti. Denaro fresco può arrivare da Joaquin Correa, desiderio dell'Inter. In entrata c'è Kostic per la fascia e Basic in mezzo.Tiago Pinto ha sistemato le priorità: Shomurodov e soprattutto Abraham - dopo una lunga trattativa - hanno completato il reparto offensivo, Vina è il vice-Spinazzola che serviva in fascia. Ora serve un centrocampista, specie dopo il mancato accordo con Xhaka, e serve soprattutto sfoltire. Da Olsen a Florenzi, da Pastore a Pedro, passando per Nzonzi, sono tanti gli esuberi in casa giallorossa.