La 29esima giornata di campionato si apre al Castellani-Computer Gross Arena di, dove gli azzurri padroni di casa ricevono ilquarto in classifica. Sembra un'ottima occasione per gli uomini di Thiago Motta, lanciatissimi nonostante il ko interno con l'Inter capolista nella scorsa giornata. Nicola, tecnico locale, ha perso ritmo dopo le ultime due sconfitte e vuole tornare a fare risultato dopo un impatto straordinario sulla panchina toscana. Mancano per infortunio alcune pedine molto importanti come Ismajli da una parte e Zirkzee e Posch dall'altra.: Caprile, Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Gyasi; Marin, Maleh, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. All. Nicola.: Skorupski; Lucumì, Beukema, Calafiori; Kristiansen; Freuler; Ferguson; Saelemaekers; Urbanski, Ndoye; Odgaard. All. Thiago Motta.