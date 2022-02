. I bianconeri di Allegri vogliono 'vendicare' la sconfitta della gara d'andata e vanno a caccia del 13° risultato utile consecutivo e di una vittoria che permetterebbe di portarsi a -7 dal Milan capolista; gli azzurri di Andreazzoli, invece, non hanno vinto nessuna delle ultime nove partite di campionato, l'ultimo successo il 12 dicembre sul campo del Napoli.- Dopo la vittoria per 1-0 dell'andata, l'Empoli potrebbe restare imbattuto in entrambe le partite stagionali in Serie A con la Juve per la seconda volta nella sua storia, dopo la stagione 1998/99 (vittoria e pareggio). I bianconeri, inoltre, non perdono le due sfide stagionali contro una neopromossa dal 2012/13 contro la Sampdoria. I precedenti, però, sono in favore della Vecchia Signora: la Juve ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro l'Empoli, l'ultimo successo interno per i toscani risale all'aprile 1999 (1-0 firmato Stefano Bianconi). L'Empoli non vince da nove giornate di Serie A, la sua striscia più lunga senza successi da novembre 2018 (10, sempre con Andrezzoli in panchina), e potrebbero restare a secco di gol per due partite di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2018. La Juve è imbattuta da 12 partite di Serie A, eguagliata la miglior striscia della scorsa stagione sotto Andrea Pirlo, e a due gare di distanza dalle 14 consecutive con Sarri nel 2019/20.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Di Francesco, Bajrami; Pinamonti: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean.