si ritrovano al Franchi. A soli quattro giorni dalla gara di ritorno, prevista per lunedì, la squadra di Raffaele Palladino e quella di Simone Inzaghi si affrontano per concludere la partita valida per la 14esima giornata di Serie A dello scorso primo dicembre, sospesa al 17' del primo tempo per il malore occorso al centrocampista gigliato Edoardo Bove.Proprio da quel minuto si riprenderà il gioco e si ripartirà con una rimessa laterale in favore della Fiorentina sulla propria corsia mancina.Da regolamento non ci saranno i nuovi acquisti delle due squadre ma saranno schierabili gli squalificati Pietro Comuzzo e Denzel Dumfries, in quanto possibile impiegare qualunque giocatore fosse in lista per quella partita.

PERCHE' GUDMUNDSSON VA IN TRIBUNA

Per la Fiorentina l'occasione di scavalcare la Juventus e agganciare la Lazio al quarto posto, per l'Inter l'opportunità di agganciare il Napoli in vetta alla classifica.: De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Richardson; Dodo, Beltran, Parisi; Kean.. Palladino.: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.. Inzaghi.

