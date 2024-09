Getty Images

Fiorentina-Monza 0-0Terracciano; Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Dodo, Cataldi, Mandragora, Gosens; Beltran, Colpani; Kean. All. PalladinoTurati, Izzo, Mari, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta: Andrea Colombo della sezione di Como

è un match valido per la terza giornata di Serie A 2024-2025. La Fiorentina si presenta dopo la qualificazione in Conference League strappata in extremis, ai calci di rigore, contro la Puskas Akademia. Palladino ritrova il Monza da avversario per la prima volta. Brianzoli che si presentano al Franchi con un punto e zero gol segnati con Nesta che spera di poter dare una svolta a una stagione iniziata non nel migliore dei modi.