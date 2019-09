Largo ai giovani. In Serie A la tendenza a puntare su promesse e ragazzi emergenti si sta consolidando. Un percorso bene avviato: più freschezza e meno esperienza. Un rischio forse maggiore, ma che può spesso portare nelle casse dei club ricavi maggiori. Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, è il giocatore più giovane ad essere finora sceso in campo nel nostro campionato. L’età media generale della Serie A 2019/2020 è invece di 26,5 anni.



LA CLASSIFICA - Al vertice di questa speciale classifica c’è il Milan di Gigio Donnarumma, in fondo invece, nonostante l’acquisto estivo del 20enne De Ligt, troviamo la Juventus. E le altre? Per l’Inter peserà più il colpo Barella o Godin? Il Napoli ha inserito il navigato Llorente, ma anche il classe '99 Elmas. In che posizione sarà? Scopri tutta la classifica, secondo i dati di Transfermarkt, dalla squadra con l’età media più alta a quella più bassa nella gallery di calciomercato.com!