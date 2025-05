Serie A, il pagellone degli allenatori: Conte da 9, Thiago Motta 4,5. Fonseca meglio di Conceicao, Inzaghi? 6+

PALLADINO 7-

Non fatevi forviare dalla narrativa che gira a Firenze: la prima stagione di Palladino al Franchi è stata positiva. Centra l’Europa con una discreta dose di fattore C, ma ha dimostrato intelligenza e pragmatismo dopo un avvio in cui le sue idee non avevano attecchito. Cambia modulo, gira gli uomini, non insiste con ciò che non va e si apre ad altro. Non sempre scontato. E anche in Europa alla fine fa un buon cammino, arrendendosi solo ai supplementari di una semifinale con una squadra arrivata quinta in Spagna. Non sarà il nuovo Rinus Michels, ma siamo certi che se a Firenze avessero visto passare l’inventore del calcio totale, avrebbero contestato anche lui…