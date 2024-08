Inter via Getty Images

Serie A: indisponibili, squalificati e infortunati. Ecco chi salta la prima giornata

Redazione CM

10 minuti fa



Ci siamo quasi: ancora pochi giorni e la nuova stagione finalmente scatterà. La prima giornata si avvicina e non tutti gli allenatori avranno a disposizione l'intera rosa: ai blocchi di partenza, infatti, restano infortunati - le tempistiche di ritorno in campo possono anche aiutare in chiave asta del fantacalcio - e squalificati (visto che il turno di stop si porta avanti da un campionato all’altro). Ecco, quindi, per tutte le squadre di Serie A, chi dovrà guardare (almeno) la prima giornata dalla tribuna.