La Serie A riparte e ad inaugurare il 2021 e la 15esima giornata del campionato ènel lunch match delle. E riparte la caccia di Conte al primo posto: i nerazzurri, secondi a -1 dal Milan, cercano l'ottavo successo consecutivo per scavalcare momentaneamente i rossoneri, impegnati alle 18 sul campo del Benevento; dall'altra parte la squadra di Stroppa arriva a San Siro da penultima in classifica, ma reduce dalla seconda vittoria stagionale contro il Parma.- I precedenti sono dalla parte dell'Inter, che ha sempre segnato nelle quattro sfide di Serie A con il Crotone (due vittorie, un pareggio e una sconfitta) ed è imbattuta in casa in campionato contro i calabresi (vittoria nel 2016, pareggio nel 2018); i nerazzurri non perdono contro squadre neopromosse da settembre 2018, da allora undici vittorie e due pareggi. Conte cerca poi la quinta vittoria casalinga in Serie A, l'Inter non fa meglio in una singola stagione dal 2018, quando con Spalletti in panchina arrivò a quota sette. Il Crotone prova a ribaltare i pronostici con i recenti numeri positivi: sette punti conquistati nelle ultime quattro partite di campionato, uno in più di quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti quattordici, segnando sette reti nel parziale dopo quattro gare a secco.Fischio d'inizio ore 12.30, su Calciomercato.com la diretta di