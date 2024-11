Serie A, Inter di nuovo in campo domenica alle 15: non accade da quasi 4 anni. Il precedente

Getty Images

Dopo tre anni e mezzo. La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari della diciannovesima e della. L’ultima volta era accadutoC’erano ancora gli stradi vuoti a causa del Covid e la squadra, allora allenata da Antonio Conte, giocò l’ultima partita di campionato per poi alzare al cielo il diciannovesimo scudetto.TRE CAMPIONATI SENZA PARTITE DOMENICA ALLE 15 - È passata una vita. Gli stadi sono tornati pieni e l’Inter ha festeggiato un altro tricolore, il ventesimo, nella passata stagione. Senza, però,all’orario che, una volta, era considerato canonico per le partite. Ben, perlopiù a causa di esigenze televisive e di calendario, con i nerazzurri sempre alle prese con le coppe europee, prima della scelta della Lega per la gara di Venezia. Sarà, quella del Penzo, la prima in Serie A nel nuovo anno per i nerazzurri, cheLa vincente sfiderà, nella finale del 6 gennaio, chi avrà avuto la meglio nell'altra semifinale del 3 gennaio, sempre alle 20:00 (ora italiana).

Per tornare, invece, all’ultima partita dell’Interterminata 1-1 con il primo gol in nerazzurro di un giovane Alessandro Bastoni., quando una doppietta di Lautaro Martinez fu decisiva per ottenere i tre punti.