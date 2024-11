Supercoppa italiana: ufficiali le date e gli orari. Chi gioca le semifinali e dove vederle

Getty Images

Manca sempre meno allache, come nelle scorse edizioni, si disputerà inLaha diffuso lee gliufficiali delle tre partite che decideranno quale squadra potrà fregiarsi del titolo. Se lo contenderanno, a inizio 2025,Sono queste infatti le 4 squadre qualificate alle semifinali che si giocherannoSaranno in campomentre qualche giorno dopo, il, si giocherà la finalissima tra le vincenti delle due semifinali. Come detto, le gare si giocheranno a Riad, in Arabia Saudita.

Le tre partite della Supercoppa Italiana saranno visibili gratis e in chiaro: per seguirle basterà collegarsi a Canale 5, che anche per il triennio 2024/2027 detiene i diritti del torneo. In streaming le tre gare saranno visibili sia sul sito di Sportmediaset che su Mediaset Play.