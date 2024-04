L'avvicinamento allo scudetto e la lotta salvezza si intrecciano nel posticipo della 30esima giornata di Serie A. Alle 20.45 l'ospita a San Siro l': i nerazzurri di Simone Inzaghi, imbattuti in campionato, dalla sfida con il Sassuolo alla sesta giornata (27 settembre), cercano una vittoria per rimettersi a 14 punti di vantaggio sul Milan e avvicinarsi al 20esimo titolo nazionale (seconda stella); i toscani di Davide Nicola, invece, arrivano da tre sconfitte consecutive e cercano punti per staccare il Frosinone e allungare sulla zona calda della classifica.

: Audero; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.. Simone Inzaghi.: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, S. Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang.. Davide Nicola.