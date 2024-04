L'Inter vuole due scudetti: quello sul campo e quello dei rinnovi. Lautaro e Barella, 'non c'è altra strada'

I nerazzurri l'anno scorso cadevano rovinosamente in casa trafitti dal gol di Baldanzi e scivolavano a --13 dal Napoli capolista, quest'anno la gara conclusiva della 30esima giornata di Serie A può permettere agli uomini di Simone Inzaghi di ristabilire il +14 sulla prima inseguitrice, non gli azzurri ma il Milan, vittorioso sabato a Firenze. Per trovare un altro successo in una partita sempre ostica nella storia recente del nostro campionato,, che non risentiranno più di nessun turnover dato che, a differenza del 2022/23, l'Inter è fuori dalle coppe. Parliamo di, che poi sono anche i prossimi due calciatori da far sedere al tavolo coi dirigenti per firmare il rinnovo di contratto.

; adesso ci siamo dedicati ad impegni diversi e per questo abbiamo rallentato, ma il rapporto con l’agente è splendido e non può esserci altra conclusione che quella del rinnovo”. Non c'è altra strada, direbbe Luciano Spalletti, ct della Nazionale ed ex allenatore nerazzurro. L'ottimismo avanza al pari delle contrattazioni,e non, come invece era stato prospettato in un primo momento, mediante l'inserimento di bonus vari nell'accordo. Dalle parole dirisalenti al pre-partita di Inter-Napoli (17/03)La corsa dell'Inter, se si eccettua quella per il record di punti in Serie A, è diventata questa.

Sempre lì, nel mezzo al campo a correre. Nessun dubbio anche per, anima della mediana nerazzurra e anche luiper un accordo subordinato a quello con Lautaro solo per il valore del nuovo stipendio, che(un aumento considerevole rispetto ai 4,5 attuali). Che poi è quello che percepisce un top della Serie A come Rafael Leao, riconoscimento di centralità assoluta nel progetto. I discorsi vanno

Sulla linea del tempo dei contratti nerazzurri, dopo quelli rinnovati di Darmian, Dimarco e Mkhitaryan e prima dei due pezzi da 90 c'è: l'esterno olandese, tra infortuni, affermazioni in serie di Darmian e arrivo di Buchanan, sembra avere tutto apparecchiato attorno a sé per una partenza, ma se in un primo momento della stagione le decisioni sembravano già prese,. In ogni caso, le voci dall'Inghilterra non hanno colto e non coglieranno impreparata l'Inter, che già prima di prendere Buchanan ha sondato seriamente il profilo del giapponese Yukinaridell'AZ Alkmaar, e si è fatta rilevare interessata anche al giovane azzurro Michaeldella Fiorentina. Insomma, c'è più di una scappatoia anche in caso non arrivi questo terzo accordo in un finale di stgione tutto da vivere tra campo e roadmap dei rinnovi.