E' la partita più sentita, niente spazio per speculazioni di classifica, soprattutto alla quinta giornata di campionato:, che può essere già decisivo per le sorti di Paulo. Il tecnico rossonero, per rasserenare la propria situazione, ha studiato un attacco a due con, sacrificando Loftus-Cheek a centrocampo. Solito 3-5-2 per Simone, con il ritorno dal 1' didopo il turnover in Champions League.Ballottaggi sciolti tra i difensori rossoneri e i quinti nerazzurri:ha recuperato eha vinto il ballottaggio con Darmian, mentre davanti a, titolare nonostante la botta rimediata in settimana contro il Liverpool, fanno coppiacon l'esclusione iniziale di Pavlovic.

Si tratta del primo derby con entrambe le proprietà statunitensi: da una parte Oaktree, dall'altra RedBird.comprese andata e ritorno nelle semifinali di Champions nel 2023 e il match che ha assegnato lo scudetto nella scorsa primavera.: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, DImarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

: Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. All. Fonseca