Non c'è soltanto il derby delle big frae in quella che è già stata ribattezzata la "giornata de derby" (nel pomeriggio c'è anche il derby femminile fra Inter Women e Milan Women) ad aprire le danze è lache va in scena al Konami Center (ex-Interello) a partire dalle 11. Una partita non banale con i nerazzurri direduci dalla vittoria contro il Manchester City in Youth League e che in camponato sono in crescita dopo l'inizio negativo (1 punto nelle prime due). In gran forma i rossoneri diche oltre al pari contro il Liverpool in Youth League hanno 3 vittorie nelle prime 4 in campionato.

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Garonetti, Alexiou, Motta; Zarate, Bovo, Berenbruch; De Pieri, Spinaccè, Mosconi.A disposizione: Zamarian, Cocchi, Zanchetta, Male, Lavelli, Venturini, Della mora, Re Cecconi, Pinotti, Romano, Topalovic.Allenatore: Zanchetta.MILAN (4-2-3-1): Longoni, Bakoune, Paloschi, Dutu, Magni; Comotto, Stalmach; Bonomi, Sala, Turco, Ibrahimovic.A disposizione: Colzani, Nissen, Mancioppi, Perin, Perrucci, Parmiggiani, Ossola, Perera, Colombo, Siman, Scotti.Allenatore: Guidi