Inter-Torino 0-0: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan; Lazaro, Gineitis, Ricci, Linetty, Pedersen; Zapata, Adams. All. Godinho (in sostituzione di Vanoli, squalificato).: Matteo Marcenaro della sezione di Genova

è una gara valida per la settima giornata di campionato in Serie A. Reduci dalle vittorie con Udinese e Stella Rossa, i nerazzurri campioni d'Italia si presentano a questa trasferta con 11 punti in classifica, gli stessi del Torino caduto in casa contro la Lazio. Nel prossimo turno, dopo la sosta per le nazionali, entrambe le squadre sono impegnate in trasferta: il Torino a Cagliari e l'Inter sul campo della Roma.