Dopo le nove partite di giornata ( QUI TUTTI GLI EPISODI DA MOVIOLA ),. Dirige l'incontro dell'Allianz Stadium l'arbitro Giacomelli. Di seguito tuttiJUVENTUS – UDINESE h. 20.45VALERIANI – PAGLIARDINIIV: ABBATTISTAVAR: ABISSOAVAR: LO CICEROper un fallo ai danni di Samir. Intervento in netto ritardo in scivolata, la decisione è corretta.. De Paul segna l'1-0, ma il Var richiama Giacomelli che va al monitor a rivedere l'episodio., nel contrasto con Bentancur prima che la palla arrivi a Lasagna. De Paul si aggiusta il pallone con la mano per poi avviare l'azione della rete, da qui la decisione di Giacomelli di annullare il gol.- Ammonito Chiesa per una trattenuta ai danni di Lasagna a interrompere una ripartenza. Decisione corretta per il fallo tattico.- De Maio rischia il giallo. Duro intervento ai danni di Dybala, l'arbitro richiama solo verbalmente il giocatore dell'Udinese. L'ammonizione sarebbe stata più corretta.