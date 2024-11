Serie A, la classifica aggiornata: sei squadre in due punti!

Getty Images

L'avete mai vista unanelle prime sei posizioni alla dodicesima giornata? D'accordo, all'appello manca ancora il risultato finale di Inter-Napoli, il big match che chiude il turno, ma guardate qua:In attesa della grande sfida del Meazza,: laha fatto suo il derby della Mole battendo il Torino con le reti di Weah e Yildiz, l'ha rimontato l'Udinese non senza polemiche ma con il solito timbro di Pasalic e un autogol, lavola sulle ali di Moise Kean autore di una tripletta contro il Verona e allaè bastato il gran tiro di Zaccagni nel primo tempo per aver ragione del Monza.

Biancocelesti, viola e nerazzurri hanno quindi scavalcato momentaneamente l'Inter e si sono portate alla pari col Napoli: un pareggio a San Siro vorrebbe dire quattro squadre a pari punti al secondo posto, a due dalla vetta occupata dai campani. Se vincesse il Napoli, gli azzurri vedrebbero le tre inseguitrici addirittura sopra l'Inter, mentre se la vittoria andasse a Lautaro e compagni vorrebbe dire primo posto per i campioni d'Italia in carica, con il Napoli e le tre squadre più in forma del momento a inseguire un punto sopra la Juve.