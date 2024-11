Inter-Napoli, Thuram contro Lukaku tra passato e presente. Numeri a confronto: chi vale di più?

non è solo la partita del ritorno a San Siro di Antonio Conte,. Il nove presente e passato dei nerazzurri, anche se nell’ultima avventura ha indossato la numero 90, con la 9 occupata da Edin Dzeko. Anche a Napoli ha un numero diverso, l’11, ma non cambia la sostanza:e di Lautaro Martinez. Dalla LuLa alla ThuLa.MEGLIO LUKAKU - Negli ultimi due anni, da quando Thuram è arrivato a Milano, il confronto tra i due bomber,. Lukaku, tra Roma e Napoli, ha giocatoe realizzando nove assist, di cui ben cinque da quando veste la maglia azzurra.che, però, in 60 partite ha messo a referto

Oltre ai numeri, però, c’è il peso dei gol e qui “vince” nettamente il nerazzurro. Thuram, che l’Inter aveva cercato nel 2021 proprio per sostituire Lukaku,Proprio le due partite contro i giallorossi hanno certificato il passaggio di consegne da BigRom a Tikus in casa Inter. Gol all’andata, decisivo, a San Siro, mentre, a Roma, quando il belga, invece, sbagliò due reti davanti a Sommer. Ha segnato, Romelu, in qualche partita importante, Napoli, Juventus e Milan quest’anno, ma è innegabile che

La stagione scorsa ha poi visto Thuram vincerea tre anni dal titolo vinto con Lukaku in campo. E allora, dopo il confronto degli ultimi due anni,Romelu ha vinto lo scudetto,, con il picco dei 34 gol del primo anno, seguiti dai 30 della stagione tricolore, anche se pesano, che i nerazzurri hanno perso contro Siviglia (Europa League, con doppietta e autogol decisivo di Lukaku) e Manchester City (Champions) Ha segnato, dunque, molto più di Thuram,anche se il francese è più uomo assist (19 in un anno e mezzo contro i 23 in tre anni del belga) e, soprattutto, non calcia i rigori che, invece, è bravo a procurarsi:

VALORI DI MERCATO - La differenza forse principale tra i due calciatori, che riguarda anche gli anni precedenti all’arrivo di Thuram all’Inter,I nerazzurri hanno sborsato circa, mentre il valore di Thuram è arrivato a un, quando era alValore cresciuto negli ultimi anni a Milano, dove è arrivato a parametro e che tocca, ora, i 65 milioni (Transfermarkt),Per Lukaku c’è stato un calo netto: prima i prestiti a Inter e Roma,circa un terzo del valore della clausola di Thuram. Lo ha voluto, ancora una volta, Antonio Conte, l'uomo che lo ha reso grande all'Inter e che ha diviso e divide ancora i tifosi nerazzurri (ma questa è un'altra storia).

Dopo i fischi dell’anno scorso e le partite deludenti,. Ha guardato Thuram esultare per ben volte quando era alla Roma e ora, al Napoli, vuole invertire la rotta, mentre l’Inter sogna in grande con la ThuLa.