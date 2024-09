Ufficiale: ridotto il prezzo massimo dei biglietti per le trasferte Uefa. Ecco quanto si può pagare

Getty Images

: una decisione che sottolinea l'impegno della UEFA nel rendere il calcio europeo più accessibile e conveniente per tutti i tifosi.Questa decisione, approvata dalla Commissione Competizioni per Club UEFA, evidenzia il ruolo cruciale che i tifosi svolgono nel creare l'atmosfera emozionante che caratterizza la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Conference League e riconosce il sostegno appassionato che i tifosi forniscono alle loro squadre durante le trasferte. Rendendo le partite in trasferta più accessibili ai tifosi, la UEFA mira a preservare questo aspetto unico della cultura calcistica europea.

A partire dalla stagione 2024/25, il prezzo massimo dei biglietti per i tifosi ospiti sarà di. Questo sarà ulteriormente ridotto nella stagione 2025/26 a un prezzo massimo di 50 euro in UEFA Champions League, 35 euro in UEFA Europa League e ancora 20 euro in UEFA Conference League.Questa decisione arriva dopo un’ampia consultazione con la European Club Association (ECA) e Football Supporters Europe (FSE); fa parte di un lavoro collettivo più ampio volto a migliorare l'esperienza dei tifosi nelle competizioni calcistiche europee e riflette un impegno condiviso tra la UEFA e le parti interessate a mettere i tifosi al primo posto.

Commentando la decisione, il presidente, ha dichiarato: “La decisione di oggi segna un altro passo fondamentale nel riaffermare l’impegno della UEFA nel migliorare l’esperienza della partita per tutti i tifosi. Introducendo politiche più favorevoli ai tifosi, continuiamo la nostra missione di mantenere il calcio come uno sport inclusivo in cui i tifosi che viaggiano in tutta Europa per seguire le loro squadre sono valorizzati e riconosciuti”.Il presidente dell’ECAha aggiunto: “L’abbassamento del prezzo massimo dei biglietti per i tifosi ospiti nelle nuove competizioni UEFA per club maschili è un segnale importante da parte di tutti i club membri dell’ECA nel contribuire attivamente a migliorare l’esperienza complessiva della partita per i tifosi. La collaborazione dell’ECA con la UEFA e i rappresentanti dei tifosi attraverso la FSE è fondamentale per garantire che i tifosi in viaggio possano seguire al massimo le loro squadre in tutta Europa”.

Ronan, direttore esecutivo della FSE, ha concluso: “I limiti rivisti dei prezzi sono un ulteriore riconoscimento di quanto i tifosi in trasferta siano parte integrante dell’atmosfera delle partite dei club europei. La decisione di oggi illustra un altro risultato positivo nel lavoro congiunto della FSE con la UEFA e i club sul miglioramento delle condizioni per i tifosi che viaggiano in tutta Europa".