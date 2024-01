Milan, due rigori sbagliati in una sola partita: ecco chi è stata l'ultima squadra a centrare il risultato

Delusione enorme in casa Milan, dopo il pareggio ottenuto ieri sera a San Siro contro il Bologna: 2-2 il risultato finale grazie alle reti di Zirkzee, doppio Loftus-Cheek e Orsolini su rigore all'ultimo minuto. I rossoneri sprecano tantissimo soprattutto dal dischetto, con due rigori sbagliati per tempo: uno da Giroud e un altro da Theo. Per la prima volta nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05) il Milan ha fallito entrambi i rigori calciati in una partita del massimo torneo – l’ultima squadra a sbagliare due volte dal dischetto, nello stesso match nella competizione, prima dei rossoneri, era stata il Carpi (vs Lazio nel maggio 2016) -, formazione attualmente militante in Serie D.