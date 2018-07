Nelle nove stagioni giocate con il Real Madrid ha mantenuto una media gol incredibile. Praticamente un gol a partita sia nella Liga che in Champions League: Cristiano Ronaldo è pronto a esordire in Serie A tenendo fede alla sua costanza sotto porta, dunque segnando subito, nella prima giornata. Anche i bookmaker suggeriscono che CR7 non deluderà le aspettative e andrà subito in gol, all’esordio contro il Chievo Verona. La sua rete è data a bassa quota, 1,50, valutazione influenzata anche dal fatto che l’avversario non è proprio irresistibile: contro il Chievo la Juventus ha vinto le ultime cinque sfide giocate. Scommesse aperte anche su come il portoghese bucherà la porta dei gialloblù: una rete di destro, il suo piede, è molto probabile e vale 1,50, segnare di sinistro è un’opzione da 5,50 su Snai, un gol di testa vale invece 6,50. La quota più alta, infine, è per un gol su calcio di punizione, offerto a 12 volte la scommessa. Vista l’alta probabilità di una rete, i bookmaker reputano possibile anche marcature multiple per CR7, un tripletta è un’eventualità da 7,50.