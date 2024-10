Getty Images

Serie A, la MOVIOLA: espulso Gallo per fallo da ultimo uomo

Redazione CM

12 minuti fa



Venezia-Atalanta e Lecce-Fiorentina sono le due sfide delle 15 valevoli per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Su Calciomercato.com gli episodi da moviola:



LECCE-FIORENTINA Domenica 20/10 h. 15.00



FOURNEAU

ROSSI-GARZELLI

IV: BONACINA

VAR: MARINI

AVAR: PAIRETTO



43' - ESPULSO GALLO! Il terzino sinistro del Lecce ferma Dodò per fallo su chiara occasione da gol: giallorossi in dieci



VENEZIA-ATALANTA Domenica 20/10 h. 15.00



ZUFFERLI

BACCINI-FONTEMURATO

IV: AYROLDI

VAR: LA PENNA

AVAR: MAGGIONI