Serie A, la TOP 11 della 1ª giornata: Thuram parte a razzo con due italiani scuola Milan

, con la prova di forza dell'di Gian Piero Gasperini (che ha dominato il0-4 al Via del Mare) e con il primo successo di Thiago Motta sulla panchina della, contro undi Cesc Fabregas che non è riuscito a contenere lo strapotere della formazione bianconera.Tante sorprese in questo primo turno di campionato, partendo dagli anticipi del sabato con lcampione d'Italia in carica e con ildi Paulo Fonseca che non sono andati oltre due pareggi - contro, rispettivamente -, così come lache non è andata oltre lo 0-0 a. Di umore diverso, sull'altra sponda della Capitale, la- che ha sconfitto il Venezia 3-1 - e si è portata in testa alla classifica, insieme alche ha surclassato 3-0 al Bentegodi ildi Antonio Conte, attuale fanalino di coda insieme al Lecce e al Como.

(schierata con un 3-4-3)