Laè andata in scena nel weekend, tra sorprese e tanti gol che ne hanno fatto un turno particolarmente acceso in termini di emozioni. Ad aprire le danze è stata la vittoria per 2-0 dell'Udinese sul Cagliari, mentre a chiudere la giornata ecco un sorprendente 5-1 della Fiorentina su una Roma in difficoltà.In mezzo, tanto grande calcio, che ha trovato il suo picco nelarrivato sul terreno di San Siro, mentrea causa del rinvio del match per motivi di sicurezza legati all'alluvione che ha colpito, tra le altre regioni, duramente l'Emilia-Romagna. Da segnalare anche le, capaci di superare rispettivamente 6-1 il Verona e 5-1 la Roma.

Nei 9 match disputati, tante prestazioni degne di nota, tra le quali la redazione di Calciomercato.com ha selezionato, mettendo insieme i giocatori che hanno più colpito in questo turno.Scorri la GALLERY per conoscere, schierati con un modulo