Getty Images

L'undicesima giornata di Serie A si chiude allo stadio Olimpico di Roma, dove laospita ilcon l'obiettivo di portare a casa i tre punti per agganciare Atalanta e Fiorentina al terzo posto dietro Napoli e Inter. A Baroni manca per squalifica il re dell'assist in Europa, Nuno Tavares, espulso nell'ultima giornata a Como, e non è ancora al meglio Zaccagni dopo il virus influenzale che lo ha colpito la settimana scorsa. I sardi, guidati da Davide Nicola, hanno appena un punto sul penultimo posto occupato dal Lecce, quindi devono cercare di strappare qualche lunghezza anche in partite sulla carta ostiche come quella di oggi.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Lazio-Cagliari in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos. All. Baroni.: Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.