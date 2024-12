Lazio-Inter LIVE, formazioni ufficiali: Pedro e Noslin dal 1'. C'è Bisseck

AFP via Getty Images

Lasi chiude col botto: nel posticipo del lunedì, alle 20.45, si giocaAllo Stadio Olimpico di Roma va in scena un big match che mette in palio punti pesanti per la parte alta della classifica. I nerazzurri di Simone Inzaghi, grande ex della gara, e i biancocelesti di Marco Baroni sono appaiati a 31 punti (una partita in meno per la formazione milanese) ed entrambi cercano un successo per restare in scia ad Atalanta e Napoli che guidano il campionato.I precedenti recenti sorridono all'Inter, che ha perso solo due delle ultime otto partite di Serie A contro la Lazio (4 vittorie, 2 pareggi), anche se entrambe le sconfitte sono arrivate all'Olimpico ed entrambe per 3-1.

: Provedel; Marusic, Gila, Patric, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Noslin.. Baroni.: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.. Inzaghi.