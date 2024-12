Getty Images

Quarto big match di fila per ladi Baroni. In un Olimpico che si preannuncia tutto esaurito, lunedì sera alle 20:45 arriva l'di Inzaghi. Dopo il doppio successo col Napoli, in Coppa Italia e in Serie A, e quello con l'Ajax in Europa League, i biancocelesti vogliono continuare a stupire e restare attaccati alla testa della classifica. Difronte i nerazzurri che, in attesa di recuperare la gara con la Fiorentina, non possono permettersi di perdere terreno su Napoli e Atalanta nella lotta scudetto. In più c'è il ko in Champions col Bayer Leverkusen , arrivato agli sgoccioli del match, da riscattare al più presto per i tifosi.

Lazio - Interlunedì 16 dicembre 202420:45DAZN (anche in chiaro per non abbonati, previa registrazione), Sky (canale 214, solo se abbonati anche a DAZN)DAZN (anche in chiaro per non abbonati, previa registrazione)(4-2-3-1) Provedel; Marusic, Gila, Gigot, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni.

(3-5-2) Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.Nella Lazio test decisivi oggi e domani per Vecino, che dovrebbe andare almeno in panchina contro la sua ex squadra. Romagnoli invece dovrebbe farcela senza problemi a essere disponibile: Baroni valuterà se scegliere lui o Gigot accanto a Gila. Assente Castellanos per squalifica, ci sarà Noslin dall'inizio dopo che l'olandese ha riposato in Europa League. Alla pinetina invece Inzaghi sta facendo le prove generali ancora senza Acerbi e Pavard. Entrambi i difensori torneranno non prima di Natale. Fuori, fino a febbraio almeno, anche il portiere Di Gennaro. I nerazzurri punteranno quindi sulla stessa difesa vista in Champions e ancora su Calhanoglu in cabina di regia dal 1'. Davanti torna Lautaro titolare accanto a Thuram.

Lazio - Inter lunedì sera sarà visibile in tv in chiaro, previa registrazione gratuita, su DAZN. La partita sarà trasmessa anche sul canale 214 di Sky per chi è già abbonato anche a DAZN.La partita tra Lazio e Inter sarà visibile in streaming tramite l'app di DAZN su tutti i dispositivi abilitati. Come già accaduto per Milan-Napoli a ottobre, l'emittente offre per questa gara la formula "try&buy": registrandosi gratuitamente al sito di DAZN sarà possibile vedere in chiaro questo singolo match anche senza abbonamento.