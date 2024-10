Serie A: le probabili formazioni della 10ª giornata di campionato

Neanche il tempo di rifiatare e, con il cuore che ancora batte a mille per le emozioni che la 9a giornata, lavolta pagina e si prepara immediatamente a vivere il turno infrasettimanale dellahe è pronto a riservarci altrettante sorprese.Un turno che parte martedì 29 ottobre alle 18.30 conche apriranno le danze e faranno da antipasto al big match di giornata, quello più atteso di tutti e che, in virtù del pari spettacolo 4-4 fra Inter e Juventus, potrà voler dire tantissimo in ottica fuga scudetto. A San Siro a partire dalle 20.45 ci saràcon Antonio Conte che potrà piazzare un ulteriore allungo sulle rivali e con Fonseca che, invece, è chiamato al riscatto per non perdere il treno finendo in caso di ko a -11 (con una partita in meno).

Quattro le partite in programma mercoledì 30 ottobe conimpegnata adalle 18.30 eimpegante entrambe in casa alle 20.45 rispettivamente contro. Chiudono il programma il giovedì di halloweene soprattuttoin programma alle 20.45 e con i giallorossi in crisi nera.Martedì 29 ottobreCAGLIARI − BOLOGNA - ore 18.30 - Dazn/SkyLECCE − HELLAS VERONA - ore 18.30 - DaznMILAN − NAPOLI - ore 20.45 - Dazn in chiaro (LEGGI QUI)EMPOLI − INTER - ore 18.30 -Dazn

VENEZIA − UDINESE - ore 18.30 - DaznATALANTA − MONZA - ore 20.45 - DaznJUVENTUS − PARMA - ore 20.45 Dazn/SkyGENOA − FIORENTINA - ore 18.30 - DaznCOMO − LAZIO - ore 20.45 - Dazn/SkyROMA − TORINO - ore 20.45 - Dazn