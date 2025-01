Serie A, le probabili formazioni della 23a giornata di campionato

Si (ri)parte con l'anticipo del venerdì sera fra Parma e Lecce. Sabato pomeriggio scontro salvezza tra Monza e Verona e Venezia che va Udine. A seguire c'è Atalanta-Torino e poi in serata il Bologna scende in campo in casa contro il Como.Domenica all'ora di pranzo la Juventus gioca in casa con l’Empoli, nel pomeriggio c’è Fiorentina-Genoa, prima dei big match di giornata. Alle 18, il derby di Milano fra Milan e Inter, alle 20.45 il Napoli capolista scende in campo con la Roma di Ranieri per blindare la vetta.

Nella gallery tutte le PROBABILI FORMAZIONI

Lunedì si chiude con Cagliari-Lazio.31/01/2025 Venerdì 20.45 Parma-Lecce DAZN01/02/2025 Sabato 15.00 Monza-Hellas Verona DAZN01/02/2025 Sabato 15.00 Udinese-Venezia DAZN01/02/2025 Sabato 18.00 Atalanta-Torino DAZN01/02/2025 Sabato 20.45 Bologna-Como DAZN/SKY02/02/2025 Domenica 12.30 Juventus-Empoli DAZN02/02/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Genoa DAZN02/02/2025 Domenica 18.00 Milan-Inter DAZN/SKY02/02/2025 Domenica 20.45 Roma-Napoli DAZN03/02/2025 Lunedì 20.45 Cagliari-Lazio DAZN/SKY