Serie A, le probabili formazioni della 21esima giornata di Serie A

torna subito in campo con il programma della 21esima giornata di campionato e,dovuti ai recuperi della 19esima giornata, con le gare delle 4 squadre impegnate nella Supercoppa Italiana vinta dal Milan a Ryiad che non hanno lesinato sorprese, si prepara ad un nuovo complicatissimo turno.Dopo Roma-Genoa che apre la giornata venerdì 17 gennaio alle 20.45 sono tanti gli intrecci tesissimi in calendario fra cui spiccanoconalle 18 che catalizzerà la lotta per un posto Champions ealle 20.45 già importantissima nella lotta Scudetto. Domenica scontro salvezza per, ementre lunedì 20 alle 20.45 chiude

Venerdì 17 gennaio ore 20.45 - Roma-Genoa - Dazn/Sky/NowSabato 18 gennaio ore 15.00 - Bologna-Monza DaznSabato 18 gennaio ore 18.00 - Juventus-Milan DaznSabato 18 gennaio ore 20.45 - Atalanta-Napoli - Dazn/Sky/NowDomenica 19 gennaio ore 12.30 - Fiorentina-Torino DaznDomenica 19 gennaio ore 15.00 - Cagliari-Lecce DaznDomenica 19 gennaio ore 15.00 - Parma-Venezia DaznDomenica 19 gennaio ore 18.00 - Hellas Verona-Lazio - Dazn/Sky/NowDomenica 19 gennaio ore 20.45 - Inter-Empoli - DaznLunedì 20 gennaio ore 20.45 - Como-Udinese - Dazn