Getty Images

Roberto D'Aversa torna a, dove la sua avventura sulla panchina giallorossa è finita la scorsa stagione a causa della sciagurata testata a Thomas Henry dopo la sconfitta interna per 0-1 contro il Verona. "Vorrei che mi si ricordasse non soltanto per quel gesto. Ho in mente tanti aspetti positivi: la crescita di Dorgu e Gallo, l'aver aiutato a vendere un giocatore come Pongracic a 18 milioni", ha detto il tecnico dell'in conferenza stampa. Gli azzurri si presentano al Via del Mare in buone condizioni, dopo la vittoria sul Como nell'ultimo turno, e vogliono continuare nel loro buon momento. Il Lecce, invece, conta 4 sconfitte nelle ultime 5 partite e Gotti deve al più presto ritrovare gol e punti.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Lecce-Empoli in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Pellegri si è guadagnato la conferma in attacco al fianco di Colombo, Maleh a centrocampo con Henderson e Haas, panchina per Anjorin. Indisponibili Fazzini ed Esposito. Nel Lecce spazio alla qualità e alla velocità con Dorgu e Banda da esterni alti e Oudin e Rafia da mezzali dietro all'unica punta Krstovic.: Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschiotto, Gallo; Oudin, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Banda. All. Gotti.

: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Haas, Maleh, Cacace; Pellegri, Colombo. All: D’Aversa,