Lecce, infortunio per Banda: fuori contro l'Empoli per un problema alla caviglia, le condizioni

un' ora fa



Il Lecce ha dovuto rinunciare a Lameck Banda dopo nemmeno metà del primo tempo della gara contro l'Empoli: l'ala zambiana ha accusato un problema alla caviglia sinistra che verrà valutato nelle prossime ore dallo staff medico dei salentini.



Gotti ha inserito al suo posto Santiago Pierotti, ma rimane con le orecchie aperte per capire quali possano essere i tempi di recupero per il suo esterno. La prossima partita sarà lunedì 25 novembre in casa del Venezia, dopo la sosta per le nazionali.