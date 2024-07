Serie A, l'Inter aspetta i suoi assi e prenota lo scudetto: i bookie vedono il bis, inseguono Juventus e Napoli

Fine luglio, tempo di prime amichevoli, di calciomercato in fermento e rose ancora da definire per la prossima Serie A. Fari puntati sull'di Simonea caccia del bis scudetto e che, in amichevole contro il Lugano, ha già messo in mostra il neoacquisto Taremi, autore di una doppietta decisiva nel 3-2 finale. I nerazzurri sono in pole sulla lavagna antepost: il ventunesimo tricolore si gioca a 1,75 su. La rivale più accreditata, in quota, è la nuovadi Thiago Motta con gli innesti di Douglas Luiz, Khephren Thuram, Di Gregorio e Cabal. Il trionfo bianconero – che manca dal 2020 di Sarri – è offerto a 5.Completa il podio dei favoriti ildi Conte, apparso brillante nelle prime uscite – con il neoacquisto Spinazzola in evidenza – ma ancora a caccia di rinforzi sul mercato, come richiesto palesemente dal nuovo tecnico. Il successo dei partenopei è indicato a 6. Alla finestra ildi Fonseca, non esaltante nella prima amichevole, pareggiata 1-1 con il Rapid Vienna, ma rilanciato dal colpo Morata. Lo scudetto rossonero vale 7,5 volte la posta. Più indietro, appaiate a 22, Atalanta e Roma: i nerazzurri hanno accolto Zaniolo e cercheranno di alzare l'asticella dopo la conquista dell'Europa League; i giallorossi si godono il nuovo arrivato Le Fee, che sembra aver iniziato col piede giusto nei primi test, ma devono puntellare l'attacco per mirare più in alto.