Prosegue, turno infrasettimanale., oltre a Juventus-Sassuolo , altri due incontri in programma. L', senza Gasperini squalificato, vuole tornare al successo dopo il pareggio-beffa con l'Udinese, che permetterebbe di agganciare momentaneamente l'Inter al terzo posto: la Dea fa visita alla, che nell'ultimo turno contro lo Spezia ha ritrovato una vittoria mancata nelle quattro giornate precedenti (3 sconfitte, 1 pareggio) e cerca punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.- Stesso orario per, divise da un punto in classifica (10 i friulani, 11 i veneti).- Alle 20.45, oltre a Cagliari-Roma ed Empoli-Inter, fari puntati sull'Olimpico: la, in ritiro dopo il pesante ko in casa dell'Hellas, è chiamata a dare risposte contro unache non sa pareggiare (4 sconfitte e 5 vittorie, l'ultima contro il Cagliari al Franchi). Entrambe le squadre cercano punti per l'Europa, Viola a quota 15 e biancocelesti più sotto di un punto.