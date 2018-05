Dopo i due anticipi del sabato, prosegue oggi la 37esima giornata di Serie A. Alle 15 il programma prevede cinque incontri, che vedono coinvolte squadre in lotta per la zona Champions, Europa League e salvezza: in campo scendono Crotone-Lazio, Fiorentina-Cagliari, Bologna-Chievo, Verona-Udinese e Torino-Spal. La domenica poi prosegue con Atalanta-Milan, con fischio d'inizio fissato alle 18, per poi concludersi in serata con Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli.