Prosegue il nono turno della Serie A con altre sei partite in programma in questa domenica. Si parte alle 12.30 con Bologna-Sampdoria: i rossoblù si sono inceppati e vogliono ritrovare un successo che manca dalla terza giornata (contro il Brescia), i blucerchiati di Ranieri invece, ultimi in classifica, provano a dare continuità al pareggio ottenuto con la Roma e con una vittoria potrebbero agganciare il Brescia.



Alle 15, oltre a Spal-Napoli, altre due sfide: l'Atalanta vuole lasciarsi alle spalle il tonfo di Manchester in Champions e ospita l'Udinese per trovare un successo che la proietterebbe a -3 dalla Juve capolista; ha bisogno di rilanciarsi invece il Torino di Mazzarri che in casa affronta il Cagliari, sorpresa del campionato e in piena zona Champions.



Alle 18 Roma-Milan, chiude la giornata Fiorentina-Lazio alle 20.45: squadre a pari punti in classifica (12), scontro diretto nella corsa all'Europa con i biancocelesti reduci dal ko di Glasgow in Europa League.