Lecce 37

Verona 34

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Udinese 30 (una gara in meno)

Sassuolo 29

Salernitana 15 (aritmeticamente retrocessa)

Saranno ancora due le squadre che si aggiungeranno alla Salernitana, già matematicamente retrocessa in Serie B. Ma andiamo ad analizzare la situazione, quando mancano 180 minuti al termine dell’annata (ancora 270 per l’Udinese e il Lecce).

. Infatti, per via degli scontri diretti, la squadra di Gotti può essere raggiunta solo da una tra Sassuolo e Cagliari e da una tra Udinese e Frosinone.Stanno perdendo tutte, le squadre coinvolte: il Frosinone ha preso una cinquina dall'Inter, il Cagliari idem dal Milan, l'Empoli è caduto in casa della Lazio, Verona e Sassuolo si sono fatte rimontare da Torino e Genoa. Distanze invariate, e questo non può che inguaiare i neroverdi, penultimi e con tre punti da recuperare a ciociari e toscani su sei a disposizione. L'Udinese, contro il Lecce già salvo, ha un'occasione d'oro.

Se invece tre o quattro squadre terminassero il campionato a pari punti al 18esimo posto, a decidere quali saranno le due squadre a giocare lo spareggio sarebbe una classifica avulsa, basata sugli scontri diretti: la migliore delle tre squadre, o le migliori due nel caso di quattro squadre, non giocherebbero lo spareggio, le altre due, invece, si affronteranno nello spareggio finale, come successo nel caso di Spezia e Verona lo scorso anno.

