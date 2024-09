Milan, Chukwueze deve svoltare o sarà addio: l’analisi di Fonseca

Getty Images

Samu, se ci sei batti un colpo. Uno dei titoli offerti da Fonseca nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Lecce è dedicato proprio all’esterno offensivo nigeriano Chukwueze, finito nuovamente ai margini dopo una prima stagione in rossonero con tanti alti e bassi. Il tecnico portoghese non ha preso in ausilio le solite frase fatte ma, al contrario, è andato dritto al cuore del problema.A una precisa domanda su Chukwueze Fonseca ha risposto così: "Ha fatto una pre-stagione molto buona, quando aveva spazio contro grandi squadre. Quando siamo arrivati qui, contro Torino e Lazio, penso che Chukwu non sia stato bene come nella prestagioni.ha poco tempo per decidere. È entrato bene contro l'Inter, deve crescere in partite magari come quella di domani, senza spazio. Deve crescere in questo". Samuel ha raccolto solo 148 minuti in questo avvio di stagione, troppo poco per un calciatore che il Milan aveva voluto fortemente tanto da investire 20 milioni più 8 di bonus dal Villarreal. La crescita evidenziata sul finire della scorsa stagione si è arrestata totalmente o quasi. E con prestazioni così deludenti e un Pulisic in formato deluxe lo spazio potrebbe ridursi ulteriormente.

Fonseca non ha gettato la spugna ma, al contrario,. Con il sostegno di una squadra che è molto legata al 25enne nigeriano.altrimenti rischia di finire sul mercato nonostante un contratto decisamente lungo fino al 2028.