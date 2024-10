Serie A, Milan-Napoli sarà trasmessa in chiaro: svolta epocale per Dazn

AFP/Getty Images

e lo farà a partire dalla 10a giornata del campionato 2024/25 che segnerà un momento storico che riporterà il calcio italiano al 1996.il match di cartello della giornata della Serie A Eniliveper la prima volta appunto dal lontano 13 aprile 1996 quando fu Juventus-Sampdoria, all'epoca giocata al Delle Alpi, ad essere stata l'ultima partita trasmessa in chiaro.Una novità assoluta che rientra nel pacchettopresente nel bando dei diritti TV e che Dazn si è assicurata fino al 2029 per la trasmissione di tutte le partite del campionato di calcio di Serie A. All'interno di questo pacchetto è infatti prevista la possibilità di trasmettere in chiaro e gratuitamente un numero limitato di partite che arriva fino a 5 su 380 per ogni stagione. DAZN da inizio anno ha cominciato sempre di più a sviluppare la parte di trasmissione in modalità free (gratuita) come strategia a livello globale. Sono infatti già tante le partite e gli eventi trasmessi in free su scala mondiale così come da inizio anno è stato già fatto in Italia con la Serie B.

Per raccontare l'evento straordinario Dazn ha scelto Pierluigie Andreain telecronaca, a bordo campo ci sarà Diletta Leotta che aprirà i collegamenti a partire dalle 19.45 per le analisi del prepartita e le interviste a fine gara. Inoltre,si accenderà eccezionalmente nel postpartita con Giorgia Rossi alla conduzione insieme all’allenatore della Nazionale italiana di Basket, Gianmarco Pozzecco, come super ospite in studio, Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara.L'evento è free e sarà visibile senza pagare nessun costo o nessun abbonamento. L'unica cosa da fare è registrarsi alla piattaforma con l'utilizzo di un account mail. Milan Napoli in chiaro – Come registrarsi gratuitamente su DAZN Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio smartphone o su pc.La visione in diretta di Milan-Napoli da parte di account DAZN gratuiti senza abbonamentoLa visione, come di consueto, sarà invece garantita a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento.