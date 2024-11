Lazio, Baroni: "Sono ambizioso. Anche i sogni che sembrano irrealizzabili a volte si avverano

Getty Images

Marcoè l'uomo del momento in casaVotato "allenatore del mese" a ottobre, sta portando la squadra biancoceleste dove nessuno poteva aspettarsi solo pochi mesi fa. Arrivato in estate dopo l'addio di Tudor era stato salutato con parecchio scetticismo e freddezza da tutto l'ambiente laziale. Ha conquistato fiducia e applausi con i risultati del suo lavoro arrivati già dopo nemmeno sei mesi a Formello. Come ha fatto lo ha raccontato lui stesso ai microfoni di Dribbling, su Rai 2: "Non voglio che la squadra si ponga dei limiti. Siamo ambiziosi, io sono molto ambizioso, per questo spesso ripeto ai miei ragazzi le parole 'tasche vuote'. Vuol dire aver dato tutto. Essere cioè consapevoli di uscire dal campo senza più niente da poter tirar fuori".

"Non esistono formule vincenti, però esiste un percorso. Ho scelto la strategia del convincimento, dando ai miei ragazzi le chance di esprimersi. Alla fine, sono sempre i giocatori a essere usati meno che risultano fondamentali e ti fanno raggiungere un obiettivo. I calciatori devono portare emozione, sacrificio, passionalità, spendere tutti se stessi, perché quella è la più bella immagine che gli spettatori chiedono di ricevere. Loro fanno sacrifici per seguire la squadra, anche al di là del risultato. Per questo non bisogna. Nel momento in cui perdi quell'umiltà, ha perso molto. Io sono caparbio è il messaggio che posso dare è quello di chi ha fatto un percorso lungo, credendo però sempre in sé stesso e in ciò che faceva. Solo così anche i sogni che sembrano irrealizzabili alla fine della strada hanno chance di diventare realtà".

"Lotito è un presidente che fa lavorare bene. Lui protegge il lavoro non solo dell’allenatore, ma anche delle persone che lavorano intorno a lui. Dal ds alla squadra, passando per tutto il comparto tecnico e dall'allenatore stesso, a Formello si vive una situazione che per un allenatore è ideale. Tra di noi parliamo molto, ci confrontiamo, e portiamo avanti un rapporto che fino a ora è stato molto buono".