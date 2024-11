Milan, Tomori non convince Fonseca: la coppia Thiaw-Pavlovic alla prova del nove con il Monza

. Le ultime prestazioni del centrale inglese, infatti, non convincono Fonseca, che oltre a lasciar fuori Leao, nelle ultime giornate ha optato per dei. L'ex Chelsea, nella scorsa stagione, era un considerato. La linea imposta dal tecnico portoghese, però, ha insegnato che nessuno in questo Milan ha il posto assicurato.Per la terza voltaconsecutiva in campionato, nella gara contro il Monza - valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie A - quindi, per quella che sarà una sorta didopo le ultime prestazioni non brillanti con Udinese e Napoli.

Una delle grandi insidie a cui dovrà prestare particolare attenzione la coppia di centrali del Milan, poi, è rappresentata dal centravanti del Monza, che ha caratteristiche fisiche simili a quelle di. E nel match di San Siro contro il Napoli - vinto dagli Azzurri per 0-2 - era stato proprio il belga ad aprire le marcature, sfruttando un'incertezza della retroguardia del Diavolo (anche in quell'occasione composta dalla coppia Pavlovic-Tomori).