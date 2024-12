AFP via Getty Images

Penultimo appuntamento dellae nel posticipo della domenica, alle 20.45, si giocaAllo Stadio Diego Armando Maradona va in scena il secondo round, le due squadre tornano a sfidarsi a pochi giorni di distanza dallo scontro agli ottavi di finale di Coppa Italia vinto per 3-1 all'Olimpico di Roma dai biancocelesti.Gli azzurri di Antonio Conte cercano la terza vittoria consecutiva in campionato per rispondere all'Atalanta e riprendersi la vetta della classifica.I capitolini di Marco Baroni, invece, hanno perso contro il Parma nell'ultimo turno di A e vogliono tornare al successo per portarsi a quota 31 punti con Inter e Fiorentina.

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.. Conte.: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.. Baroni.