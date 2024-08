Serie A, nuovo sponsor per Var e Goal Line Technology: accordo con Iliad, le cifre

La Lega Serie A ha ufficialmente un nuovo sponsor fra i suoi partner di gara e con l'Assemblea di Lega andata in scena oggi gli accordi sono stati ratificati.del nostro massimo campionato legandosi nominalmente all'International Broadcast Centre di Lissone, che diventerà per l'appunto Iliad IBC.La collaborazione vedrà inoltre il brand telefonico comein cui sarà utilizzato ile laGrazie a una votazione sui canali digital della Lega Serie A verrà inoltre individuato il miglior gol che sarà premiato comeCome svelato da Calcio & Finanza l'accordo porterà nelle casse della Lega Serie A una cifra vicina agli 11 milioni di euro complessivi per il prossimo triennio in rialzo riespetto ai 3 milioni incassati da Crypto.com nel triennio 2021-24"I momenti in cui la tecnologia è parte integrante del calcio sono ormai una realtà consolidata, che ci ha abituati a vivere i momenti chiave della partita attraverso nuovi paradigmi. Grazie a questa partnership con iliad confermiamo la volontà di dare valore a questi momenti e di proseguire sulla strada dell’innovazione tecnologica, come dimostrato in questi anni in cui siamo stati più volte pionieri tra le leghe calcistiche mondiali, con l’introduzione della tecnologia VAR, della Goal Line Technology e del fuorigioco Semiautomatico (S.A.O.T.)", ha affermato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo.