Getty Images

Serie A, per lo scudetto è lotta a due: i bookie bocciano l'Atalanta, in quota il Napoli insegue l'Inter

14 minuti fa



Per lo scudetto, secondo gli esperti, sarà lotta a due: la squadra di Gasperini sale infatti a 5, contro 4,50 della scorsa settimana. La favorita rimane l'Inter di Inzaghi (che ha perso in Serie A solo nel derby contro il Milan dello scorso 22 settembre): il bis è dato a 1,47, con il Napoli di Conte - reduce da cinque vittorie di fila - in lavagna a 3,25.



Molto più staccate le altre squadre: la prima inseguitrice di Inter, Napoli e Atalanta è la Juventus: lo scudetto numero 37 per il club bianconero è in lavagna a 56. Segue la Lazio a 81 e il duo Milan-Fiorentina a 101.