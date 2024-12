Serie A, quando si recuperano le partite rinviate per la Supercoppa Italiana

Getty Images

La disputa dellain inverno sta diventando ormai unadel nostro calcio. Anche l’edizione, che si giocherà, avrà il medesimo format - quattro squadre che si sfideranno prima nelle semifinali e poi in finale – e medesimo luogo,Anche quest’anno dunque per i 4 team impegnatisarà necessarioche avrebbero dovuto giocare per l’appunto nel nostro campionato e che, per gli impegni in coppa, non possono disputare. La Supercoppa quest’anno si gioca a cavalloInter, Atalanta, Juventus e Milan dovranno quindi saltare il loro turno di campionato e recuperare le loro gare

Mentre bergamaschi e torinesi si sarebbero già dovuti affrontare nellae dunque il recupero non impatterà su altre squadre, Milan e Inter avrebbero dovuto giocare contro, rispettivamente,in trasferta ein casa.Como-Milan – 14/01/25 ore 18:30Atalanta-Juventus – 14/01/25 ore 20:45Inter-Bologna – 15/01/25 ore 20:45