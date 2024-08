GETTY

E’ partito il campionato ed è subito corsa alla salvezza. Punti pesanti quelli delle prime giornate, bottino utile da mettere in tasca in vista dei mesi caldi della stagione. In questo senso sorride l’che all’esordio ha regolato con un secco 3-0 il Napoli, convincendo gli analisti di, che vedono la retrocessione a 2,25, stessa quota del Parma. A rischiare grosso sonoed Empoli: la neopromossa si gioca in Serie B a 1,35, mentre si sale a 1,65 per i toscani. Buon pareggio all’esordio contro la Roma per il Cagliari di Nicola, proposto a 2,75, mentre la retrocessione del Lecce paga 3,25. Più al sicuro, per il momento, Como e Udinese, entrambe in lavagna a 5,50.